Москва 13 января 2023, 06:20 Гидрометцентр посоветовал москвичам не рассчитывать на Крещенские морозы Научрук Гидрометцентра Вильфанд сказал не ждать в Москве 19 января Крещенских морозов Сайт мэра и правительства Москвы

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В новом году погода нарушит традицию, и в Москву не придут Крещенские морозы. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сказал ТАСС, что 19 января сохранится оттепель.

«Пока что морозов на Крещение не ожидается», — сказал он.

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По словам специалиста, все предварительные прогнозы показали 19 января в Москве оттепель. Он признал, что ситуация может измениться, точнее станет известно ближе к дате православного праздника.

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Прогноз на ближайшие семь дней появился на сайте Гидрометцентра. В пятницу воздух прогреется до -4…-2 градусов, ближайшей ночью температура опустится до -5…-3 градусов. Пройдет небольшой снег, в темное время суток преимущественно без осадков. Однако 14 и 15 января температура воздуха днем опустится до нуля, а 18 и 19 января поднимется до +6 градусов.

Метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил об оттепели в столичном регионе с 13 января. Он сказал, что волны похолодания могут вернуться к концу января.