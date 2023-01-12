Эксклюзив 12 января 2023, 12:06 Синоптик призвал москвичей готовиться к оттепели и не ждать экстремальных морозов Синоптик Тишковец: экстремальные морозы не вернутся этой зимой в Центральную Россию Сайт мэра и правительства Москвы

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Сильные морозы вряд ли вернуться в Центральную Россию этой зимой. В ближайшее время москвичей ждет потепление до нуля градусов. В конце месяца может похолодать, но несильно. Об этом «360» рассказал метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, строить прогнозы на конец января пока рано. Горизонт прогнозирования обычно составляет пять дней вперед.

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«Впереди нас ждет оттепель и температура около нуля градусов. Если смотреть на долгосрочный прогноз, то какие-то волны похолодания будут, это обычные, очень мягкие температуры. Их даже нельзя назвать русскими морозами», — сказал Тишковец.

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Они, по его словам, могут прийтись на конец января, начало февраля. Синоптик отметил, что 12 января будет последним по-настоящему холодным днем.

«По-моему мнению, этой зимой такие экстремальные морозы жители Центральной России вряд ли увидят», — заявил собеседник «360».

Вторая часть зимы обещает быть теплее климатической нормы на один-два градуса, заключил Тишковец.

Ранее другой ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал в конце января очередное понижение температуры в Москве. При этом он сказал, что сильных морозов ждать не стоит.