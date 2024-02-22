Москва 22 февраля 2024, 13:42 Газовщики провели профилактику Вечного огня ко Дню защитника Отечества Собянин: Мосгаз провел профилактику Вечного огня в преддверии 23 Февраля РИА «Новости»

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Специалисты АО «Мосгаз» провели профилактику горелки Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата. Мероприятие прошло наконуне Дня защитника Отечества, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Негасимое пламя в Александровском саду зажгли в 1967 году, и с тех пор сотрудники „Мосгаза“ служат его хранителями». — отметил он.

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Глава города пояснил, что профилактические работы горелки проводят ежемесячно. Накануне 23 февраля и Дня Победы специалисты дополнительно проверяют состояние Вечного огня.

По словам мэра, московские специалисты также заботятся о памятниках в Донецке. В частности, газовщики и энергетики из столицы обновили там четыре мемориальных комплекса. Теперь местные жители вновь могут возложить цветы к Вечному огню.

Московские коммунальщики в длинные выходные, с 23 по 25 февраля, будут работать в усиленном режиме. Примерно 1,5 тысячи аварийных бригад и пожарных привели в готовность.