22 февраля 2024, 12:46
Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы в праздничные выходные
Во время длинных выходных московские коммунальщики будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.
«В преддверии Дня защитника Отечества все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, он сохранится до 25 февраля включительно», — уточнил заммэра Москвы Петр Бирюков.
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Он пояснил, что ответственные лица всех структур, оперативный и ремонтный персонал выйдут на круглосуточное дежурство. Электросетевые объекты, противопожарные меры и антитеррористическую защищенность инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры взяли под особый контроль.
Бирюков добавил, что системы ресурсообеспечения в Москве имеют достаточный запас мощности для бесперебойного обслуживания потребителей. Около 1,5 тысячи аварийных бригад и спасателей привели в готовность.
Кроме того, во время праздничных выходных для уборки снега выведут необходимое количество коммунальной техники и дворников.
С 23 по 25 февраля график работы соцучреждений и государственных служб Москвы изменится. При этом большая часть организаций будет работать в прежнем режиме.
23 февраля
Петр Бирюков
Москва
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