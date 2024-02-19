Москва 19 февраля 2024, 18:29 Фонтаны в Москве начали готовить к новому сезону Бирюков: начались работы по подготовке московских фонтанов к новому сезону РИА «Новости»

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В Москве началась подготовка фонтанов к предстоящему сезону. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Фонтаны по праву считаются визитной карточкой и украшением российской столицы, есть как традиционные сооружения, так и „сухие“, плавающие, музыкальные и светодинамические», — отметил он.

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Обычно фонтаны вводят в эксплуатацию в конце апреля, и сейчас уже активно ведутся работы по их подготовке. Специалисты проверили подземные конструкции и коллекторы фонтанов, провели плановый ремонт и диагностику гидравлических систем, насосного оборудования, фильтров и струеобразующих элементов, систем вентиляции и отопления насосных станций.

Затем сооружения почистят со специальным шампунем и при необходимости заново облицуют их чаши и парапеты.

Столичный коммунальный флот также начали готовить к сезону навигации. В него входят буксиры, теплоходы, рабочие катера, краны и другие суда.