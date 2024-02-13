Москва 13 февраля 2024, 15:08 Коммунальный флот начали готовить к сезону навигации в Москве Бирюков: коммунальный флот начали готовить к открытию сезона навигации в Москве РИА «Новости»

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Коммунальный флот в Москве начали готовить к новому сезону навигации. Он занимается очисткой акваторий от мусора и разливов грязи и избавлением дна водоемов от иловых отложений, рассказал заммэра города Петр Бирюков.

По его словам, коммунальный флот обладает парком техники, в который входят буксиры, теплоходы, рабочие катера, краны и специализированные мусоросборочные суда. В течение прошлого года они убрали примерно 600 тонн отходов на водных пространствах, из русла рек вытащили около 21 тысячи тонн песка и ила.

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«Благодаря грамотной расстановке флота, вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под круглосуточным контролем», — подчеркнул заммэра.

В перерыве между навигационными сезонами техническое состояние судов детально проверили и при необходимости отремонтировали, заменили расходные материалы. Также состоялся капитальный ремонт основных дизель-генераторных установок на двух плавучих кранах и восстановили покрытие корпусов у четырех барж.

Перед началом навигации суда пройдут ходовые испытания. Запланированный ремонт ведется согласно графику и завершится в апреле.