Москва 17 июля 2023, 12:58 Фонтан-подсолнечник заработал на ВДНХ впервые за 40 лет Исторический фонтан в виде подсолнечника запустили на ВДНХ в Москве впервые за 40 лет Пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

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На ВДНХ возле недавно отреставрированного павильона № 30 «Микробиологическая промышленность» впервые за сорок лет заработал исторический фонтан. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Керамический фонтан напоминает букет из растений масличных культур, его центральный элемент, выполненный в виде цветка подсолнечника, до восстановления вовсе отсутствовал и был воссоздан заново. Множество керамических деталей фонтана снова пришлось полностью отливать в керамике.

Крупногабаритные керамические изразцы выполнены в технике восстановительного обжига, когда при определенных условиях в печах на поверхности глазури черепков восстанавливается тонкий слой металлизированного покрытия. Это очень сложный и непредсказуемый процесс, которым владеют немногие мастера. Игорь Пурынов Куратор проекта реставрации павильонов ВДНХ от департамента капитального ремонта Москвы

Фонтан построили в начале 1950-х годов по проекту архитектора В. М. Таушканова и инженера Н. В. Орехова. За керамические детали фонтана отвечал специальный экспериментальный завод в Гжели.

Ранее о процессе восстановления и строительства фонтанов в столице рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.