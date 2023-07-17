17 июля 2023, 12:58
Фонтан-подсолнечник заработал на ВДНХ впервые за 40 лет
Исторический фонтан в виде подсолнечника запустили на ВДНХ в Москве впервые за 40 лет
На ВДНХ возле недавно отреставрированного павильона № 30 «Микробиологическая промышленность» впервые за сорок лет заработал исторический фонтан. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Керамический фонтан напоминает букет из растений масличных культур, его центральный элемент, выполненный в виде цветка подсолнечника, до восстановления вовсе отсутствовал и был воссоздан заново. Множество керамических деталей фонтана снова пришлось полностью отливать в керамике.
Крупногабаритные керамические изразцы выполнены в технике восстановительного обжига, когда при определенных условиях в печах на поверхности глазури черепков восстанавливается тонкий слой металлизированного покрытия. Это очень сложный и непредсказуемый процесс, которым владеют немногие мастера.
Игорь Пурынов
Куратор проекта реставрации павильонов ВДНХ от департамента капитального ремонта Москвы
Фонтан построили в начале 1950-х годов по проекту архитектора В. М. Таушканова и инженера Н. В. Орехова. За керамические детали фонтана отвечал специальный экспериментальный завод в Гжели.
Ранее о процессе восстановления и строительства фонтанов в столице рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Благоустройство
Реставрация
Москва 2023
ВДНХ
Реклама
Реклама