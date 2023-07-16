Москва 16 июля 2023, 12:42 Собянин рассказал о реставрации и создании фонтанов в Москве Мэр Москвы рассказал, как реставрируют и создают фонтаны в столице Сайт мэра и правительства Москвы

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Благодаря фонтанам в столице становятся привлекательнее благоустроенные общественные места, а городскую среду — комфортнее. Поэтому для их поддержания уделяют особое внимание, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Фонтаны — визитная карточка российской столицы, поэтому в рамках работ по комплексному благоустройству мы постоянно обновляем старые фонтаны и создаем новые, в том числе популярные сухие», — отметил он.

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Глава города добавил, что в этом году в парке «Покровское-Стрешнево» реконструировали фонтан площадью 100 «квадратов», который стал центром зоны отдыха, созданной по проекту по сохранению и восстановлению территории парка в 2022-м.

Чашу выполнили в изогнутой, напоминающей водоем, чтобы органично смотрелось на фоне местных прудов. Главную аллею спорткомплекса «Авангард» впервые украсил сухой фонтан, площадь которого составила 350 квадратных метров.

Он светодинамический — с художественной подсветкой, а 153 форсунки формируют различные композиции из струй высотой от двух до пяти метров.

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