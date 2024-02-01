01 февраля 2024, 14:47
Недостроенный пейнтбольный центр снесли на востоке Москвы
Бочкарев: недостроенный пейнтбольный центр демонтировали на востоке Москвы
На востоке Москвы демонтировали недостроенный пейнтбольный центр. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.
Находившийся по адресу 1-я Владимирская улица, дом 10Д строительный объект находился на стадии каркаса с 2005 года. Строительство началось еще в 2000 году, но было заморожено.
Реклама
«Для решения вопроса долгострой включили в перечень объектов незавершенного строительства», — рассказал заммэра.
После этого конструкцию демонтировали. Территорию, где раньше находился объект, благоустроили.
С 2011 года деятельностью по устранению незавершенных объектов в столице занимается специальная оперативная группа. Им удалось достроить 191 объект и возобновить строительство на 265 площадках. Еще 206 построек демонтировали.
Ранее министерство благоустройства Подмосковья рассказало о преображении парка «Березовая роща». Там появились зоны для отдыха и воркаута, а также площадки для выгула собак и амфитеатр.
Строительство
Андрей Бочкарев
Москва
Реклама
Реклама