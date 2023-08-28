Москва 28 августа 2023, 14:11 Еще трех причастных к отравлению шаурмой в кафе задержали в Москве Еще трех фигурантов дела об отравлении шаурмой в кафе на севере Москвы задержали Unsplash

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Задержаны еще трое фигурантов дела об отравлении шаурмой более тридцати человек на севере Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что среди задержанных оказались генеральный директор частной организации-поставщика и его заместитель, а также закупщик замороженной курицы в бобинах для вертела для изготовления шаурмы. Кроме того, закупщик, он же и доставщик продукции в само кафе, работал без официального оформления трудовой деятельности.

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«Директор частной организации и его заместитель создали на территории производства условия для изготовления продукции ненадлежащего качества, доставщик, в свою очередь, не проверял поставляемую продукцию на качество, осуществлял поставку мясной продукции без маркировок, сведений о сроках годности, а также товарно-транспортных накладных, ветеринарных свидетельств, то есть оказывали услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, о чем владельцу кафе было достоверно известно», — заявили в прокуратуре.

В ближайшее время суд изберет троим фигурантам дела меру пресечения. Четверым подозреваемым уже предъявили обвинение по пункту «а» части 2 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

За несколько дней в кафе на севере столицы отравились 35 человек. При этом негативные отзывы о заведении на улице 800-летия Москвы появились уже 22 августа, накануне проверки Роспотребнадзором. Сразу несколько человек пожаловались в интернете на сильное недомогание, температуру до 39 градусов, рвоту и диарею после употребления шаурмы.