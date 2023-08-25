Эксклюзив 25 августа 2023, 14:30 «Нашел в шаурме крысиный хвост». Москвичи — о бистро, где отравились более 30 человек Москвичи неоднократно жаловались на бистро, где отравились 32 человека РИА «Новости»

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Москвичи неоднократно жаловались на еду в бистро на севере столицы, где за последние несколько дней отравились 32 человека. Это выяснили корреспонденты «360», изучив отзывы о заведении.

Негативные отзывы о заведении на улице 800-летия Москвы появились уже 22 августа, накануне проверки Роспотребнадзором. Сразу несколько человек пожаловались на сильное отравление, температуру до 39 градусов, рвоту и диарею после употребления шаурмы.

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«Мы попали на остатки старого вертела, мясо оказалось сухое и не вкусное. Как итог: на следующий день четверо из четырех, кто ел эту шаурму, лежат с температурой 39-40, всех полощит», — написала одна из покупательниц.

Подобный случай оказался не единичным. Другие посетители и ранее жаловались на схожие симптомы после посещения кафе.

«Лежу с отравлением, поела четыре дня назад и стало плохо. Также поели трое моих знакомых и состояние такое же», — сообщила «360» другая посетительница.

Некоторые из посетителей сообщили, что им даже пришлось вызывать скорую после ужина в заведении. Они сообщили об ознобе, боли в теле и что температура не сбивается.

Публичное достояние

Кроме того, жители столицы и раньше регулярно сообщали о некачественной шаурме и курице гриль, купленных в кафе.

Публичное достояние

Один из посетителей заведения даже рассказал о крысином хвосте, найденном в купленной шаурме. Также по отзывам можно сделать вывод о том, что сотрудники кафе постоянно грубили посетителям.

Публичное достояние

Из-за отравления 32 человек в кафе на севере Москвы Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

Ранее число отравившихся шаурмой во Владимире выросло до 76. Трем пострадавшим меньше шести лет, шестерым — от семи до 14 лет, еще 10 отравившихся — подростки 15–17 лет.