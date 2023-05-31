Москва 31 мая 2023, 16:12 Электробус с воздушными шариками и игрушками появится на Южном речном вокзале ко Дню защиты детей Дептранс: 1 июня на Южном речном вокзале в Москве разместят игровую комнату в электробусе Фото: freepik.com

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На Южном речном вокзале для юных пассажиров подготовили детскую программу с аниматорами, играми и настоящим электробусом. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы со ссылкой на его главу Максима Ликсутова.

В День защиты детей, 1 июня, с 12:00 и до 20:00 на Южном речном вокзале в столице будет проходить праздник. Для юных пассажиров оборудуют игровую комнату в электробусе. Дети смогут посмотреть, как устроена кабина водителя общественного транспорта и даже порулить.

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Кроме того, маленьких посетителей будут развлекать аниматоры в образах любимых мультипликационных персонажей. Родителям предложат сфотографировать детей с актерами в интересных костюмах. Всем гостям приготовили презенты на память от ГУП «Мосгортранс», ГК «Детский мир» и «Смешариков».

Ранее москвичам рассказали, что 2 июня на ВДНХ откроют выставку «Машинки и механизмы счастливого детства». Гостям покажут коллекцию из десятков педальных машинок, дизайнерские проекты и несколько сотен технических игрушек.