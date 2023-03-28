Знаменитости 28 марта 2023, 02:47 «Я вообще не хожу на пробежку». Джиган опроверг переписку с «любовницей» Джиган назвал «галимым фотошопом» слитую в Сеть его переписку с «любовницей» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Джиган назвал фейком слитую в Сеть переписку, где он якобы переписывается с любовницей. Артист счел ее «галимым фотошопом», сообщил Super.ru.

В попавших в Сеть романтических беседах не было никаких пошлостей или непристойных предложений. Суть диалогов сводилась к легкому флирту и предложению вместе пойти на утреннюю пробежку. Скрины переписки разлетелись по соцсетям. Артиста упрекнули в том, что он семейный человек, а ведет себя как свободный мужчина.

Реклама

В ответ рэпер заявил, что не вел такую переписку. Джиган привел аргумент, который доказывает, что он точно не принимал участие в беседе.

«Во-первых, это галимый фотошоп. Во-вторых, я не хожу на пробежку утром. Более того, у меня ее вообще не бывает. И жена об этом знает», — заявил артист.

Ранее Оксана Самойлова подтвердила подозрения подписчиков о том, что на данный момент она не живет с Джиганом. Она сказала, что не может «объяснить все случившееся», но пообещала рассказать все «позднее».