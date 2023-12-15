Москва 15 декабря 2023, 16:09 Два производственных корпуса возвели на Черкизовском мясокомбинате в Москве Бочкарев: два корпуса построили на Черкизовском мясокомбинате в Москве РИА «Новости»

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На Черкизовском мясоперерабатывающем заводе на востоке Москвы построили два производственных корпуса. Они появились в районе Метрогородок, на улице Пермская, владение 5, земельный участок 1, уточнил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

«В первом корпусе разместились производственный и сварочный цеха, склад, блок бытовых помещений, а также кабинеты администрации, диспетчерские и комнаты отдыха сотрудников. Второе строение полностью занимает цех сборки», — пояснил он.

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Бочкарев добавил, что стены зданий выполнили из сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем. Объекты возвели в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП).

Ранее правительство Москвы утвердило проект планировки части промзоны «Алабушево». На этом месте появятся современные объекты производственного и общественно-делового назначения.