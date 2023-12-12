Москва 12 декабря 2023, 14:28 Проект планировки части промзоны «Алабушево» утвердили в Москве Мэр Москвы Собянин: утвердили проект планировки части промзоны «Алабушево» Freepik

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Правительство Москвы утвердило проект планировки части промзоны «Алабушево». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Реорганизуем территорию площадью больше 10 гектаров в Зеленограде между путями МЦД-3 и проспектом Генерала Алексеева», — уточнил он.

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По его словам, на этом месте появятся современные объекты производственного и общественно-делового назначения. Кроме того, власти планируют заняться транспортной инфраструктурой в районе, в том числе построить разворота на проспекте Генерала Алексеева.

Собянин добавил, что новые объекты на месте бывшей промзоны обеспечат работой около двух тысяч человек.

За 10 лет в столице на месте промзон возвели возвели около 40 миллионов квадратных метров недвижимости. Это более 1100 различных объектов, в том числе жилые дома, спортивные, социальные и другие комплексы.