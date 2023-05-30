Москва 30 мая 2023, 12:21 Овчинский: резидент ОЭЗ «Технополис Москва» увеличил выпуск книг и альбомов почти на 50% Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» — цифровая компания «Фотоэксперт» в первом квартале текущего года нарастила выпуск книг и альбомов почти на 50%, заявил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. Достичь таких показателей удалось благодаря запуску новых производственных линий, а также замене импортного сырья на российское.

По словам Овчинского, мощности предприятия позволяют ему печатать более миллиона фотографий и 10 тысяч фотокниг в сутки.

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«В первом квартале 2023 года предприятие почти на 50% увеличило выпуск книг по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, достигнув показателя в 140 тысяч», — отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Компания занимается интерьерной печатью и внедряет услуги онлайн-сервиса. Их пользователи получили возможность самостоятельного создания дизайнов и макетов фотоизделий по готовым шаблонам.

В технологии цифровой печати основная доля затрат приходится на материалы, поставляемые производителями цифровых печатных машин. Руководство компании решило заменить импортное сырье на отечественное и расширить парк аппаратов, чтобы избежать зависимости от иностранных поставщиков.

По словам гендиректора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, благодаря проведенной модернизации компания планирует нарастить производство книг (по большей части образовательной литературы) до 10 раз.

«Обновление парка оборудования стало возможным для компании в том числе за счет локализации своего производства в ОЭЗ Москвы, где для резидентов открыт льготный налоговый и таможенный режим, обеспечена благоустроенная инфраструктура и комфортная логистика, а также возможность промышленной кооперации с высокотехнологичными предприятиями различных отраслей», — отметил он.

Цифровое хранилище «Фотоэксперта» — одно из крупнейших в стране. В фондах компании более шести петабайт медиаданных, включая более 900 миллионов фотографий. Обрабатывает картинки нейросеть, а управляет производственными процессами и взаимодействует с клиентами собственная IT-система.

Исполнительный директор Илья Новичков рассказал, что глобальная цифровизация книгопечатания позволяет выполнять различные заказы.

«Компания разработала более 70 готовых шаблонов для творчества пользователей и создала более 15 видов фотокниг для любого события. Модернизация производства и переход на отечественное сырье обеспечили предприятию независимость от конъюнктуры рынка», — уточнил Илья Новичков.

Территория ОЭЗ «Технополис Москва» обладает особым юридическим статусом, на ее площадках («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево») действует льготный режим для инвесторов. На протяжении нескольких лет эта особая экономическая зона лидирует в международных и отечественных отраслевых рейтингах.