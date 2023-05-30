Москва 30 мая 2023, 16:21 Два корпуса делового центра почти достроили в Бутырском районе Москвы Овчинский: инвестор почти достроил бизнес-центр в Бутырском районе Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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На территории московского «Останкино Business Park» практически завершли строительство двух корпусов. Об этом сообщили на официальном сайте мэра города со ссылкой на главу столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

Готовность еще двух корпусов будущего бизнес-центра площадью 88,4 тысячи «квадратов» в Бутырском районе находится на заключительном этапе. Девелопер проекта — компания «Пионер» — потратит на стройку в общей сложности 17,8 миллиарда рублей.

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«В рамках первого соглашения, подписанного в 2020 году по программе стимулирования создания мест приложения труда, инвестор строит „Останкино Business Park“. В будущем здесь смогут трудоустроиться около семи тысяч человек, более 1,6 тысячи рабочих мест будет создано в рамках городской программы», — отметил Овчинский.

Сейчас рабочие заканчивают установку лифтового оборудования в двух корпусах, готово все основное инженерное оборудование. Помимо этого, в четвертом корпусе на 80% завершили монтаж теплых витражей и вентиляции, на 70% обустроили места общего пользования. В пятом корпусе начали устанавливать вентфасад на торцах здания.

Территорию возле объекта благоустраивают. У четвертого корпуса укладывают плитку и асфальт, около пятого завершают вертикальную планировку. Объект сдадут в эксплуатацию в июле следующего года.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, помимо офисов, в бизнес-парке появится инфраструктура, рассчитанная на сотрудников и горожан. Первые этажи займут магазины и кафе, в одном из корпусов разместят фитнес-центр. На центральной площади расположатся летние веранды.

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