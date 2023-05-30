Москва 30 мая 2023, 15:51 Улично-дорожную сеть начали реконструировать в ТПУ «Нагатинский Затон» в Москве Заммэра Москвы Бочкарев рассказал о ходе строительства ТПУ «Нагатинский Затон» Сайт мэра и правительства Москвы

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Строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Нагатинский Затон» продолжается в столице. Специалисты сдали в эксплуатацию станции Большой кольцевой линии (БКЛ) и благоустроили 1,9 гектара территории возле нее, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Теперь рабочие начали реконструировать улично-дорожную сеть длиной 730 метров. Она включает в себя участок Коломенской улицы с круговым перекрестком и внутриквартальными проездами», — добавил он.

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На очереди — сооружение площадки для разворота электробусов, а также здания с конечной станцией. Общая площадь работ — семь тысяч квадратных метров.

Станция «Нагатинский Затон» заработала 1 марта. В ходе голосования на портале «Активный гражданин» москвичи включили ее в тройку самых красивых новых станций БКЛ.

Еще один ТПУ «Авиамоторная» ждет строительство. Там построят многофункциональный комплекс с озелененными прогулочными зонами на крыше.

Здание поделят на жилой и нежилой сектор, под ним обустроят парковку на 82 машиноместа.