30 мая 2023, 15:51
Улично-дорожную сеть начали реконструировать в ТПУ «Нагатинский Затон» в Москве
Заммэра Москвы Бочкарев рассказал о ходе строительства ТПУ «Нагатинский Затон»
Строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Нагатинский Затон» продолжается в столице. Специалисты сдали в эксплуатацию станции Большой кольцевой линии (БКЛ) и благоустроили 1,9 гектара территории возле нее, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Теперь рабочие начали реконструировать улично-дорожную сеть длиной 730 метров. Она включает в себя участок Коломенской улицы с круговым перекрестком и внутриквартальными проездами», — добавил он.
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На очереди — сооружение площадки для разворота электробусов, а также здания с конечной станцией. Общая площадь работ — семь тысяч квадратных метров.
Станция «Нагатинский Затон» заработала 1 марта. В ходе голосования на портале «Активный гражданин» москвичи включили ее в тройку самых красивых новых станций БКЛ.
Еще один ТПУ «Авиамоторная» ждет строительство. Там построят многофункциональный комплекс с озелененными прогулочными зонами на крыше.
Здание поделят на жилой и нежилой сектор, под ним обустроят парковку на 82 машиноместа.
Строительство
Москва 2023
Андрей Бочкарев
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