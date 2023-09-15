Москва 15 сентября 2023, 11:56 Два коммуникационных коллектора модернизировали в Москве Горхозяйство Москвы модернизировало два коммуникационных подземных коллектора Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

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Два крупных подземных коллектора модернизировали в двух районах Москвы. Об этом рассказали в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Как пояснил заместитель мэра города Петр Бирюков, состояние подземных коммуникаций находится у горхозяйства на особом контроле.

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«Завершили модернизацию двух коллекторов, которые обеспечивают энергоресурсами жилые дома, социальные объекты и административные здания районов Красносельский, Раменки и проспект Вернадского», — заявил он.

В пресс-службе комплекса отметили, что новейшие технологии позволили провести все работы, не перекрывая дорожное движение и даже не раскапывая сами коммуникации. Так, в Красносельском районе в коллекторе восстановили гидроизоляцию, обновили электрику, оптоволокно, а также все системы безопасности: пожарную сигнализацию, датчики затопления и изменения температуры. А у проспекта Вернадского завершили модернизацию электрооборудования и магистральных питающих кабелей.

Ранее ведомство отчиталось о замене в Москве 130 тысяч электросчетчиков с начала года.