Москва 13 сентября 2023, 13:33 Более 130 тысяч электросчетчиков заменили в Москве с начала года Более 130 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в домах Москвы с начала года Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

С начала года в столичных многоэтажках бесплатно заменили более 130 тысяч электросчетчиков. В ближайшее время планируют установить еще около 160 тысяч новых приборов. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

«С 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии в многоквартирных домах перешла к „Мосэнергосбыту“, поэтому работы проводятся бесплатно», — уточнили в пресс-службе городского хозяйства Москвы.

Реклама

Первоначально специалисты демонтируют старые счетчики, потом производят замену. Работы идут в соответствии с графиком. Срок службы новых приборов составляет 30 лет.

Бирюков подчеркнул, что о дате проведения работ предупреждают заранее. Информацию размещают на стендах в подъездах, возле домов, а также на официальном сайте ».

Ранее московская компания разработала дизайн модуля для умного электросчетчика.