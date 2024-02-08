08 февраля 2024, 18:59
Два дома по программе реновации построят на севере Москвы
Княжевская: два дома по реновации построят в Головинском районе Москвы
В рамках программы реновации в Москве построят два жилых дома на улице Авангардная. Их совокупная площадь составит 126,5 тысячи квадратных метров. Об этом рассказала председатель столичного комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.
Дома построят по адресу: улица Авангардная, земельные участки 6/1 и 6/2. Вокруг них озеленят территорию, построят детские площадки и зоны для отдыха, а также проложат удобные дороги.
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«Новые дома станут дополнением городской среды, которая складывается в обновляемом Головинском районе», — отметила Княжевская.
Почти 430 зданий по реновации уже начали проектировать и строить в столице. Благодаря программе более 150 тысяч москвичей получили новые квартиры. Мэр города Сергей Собянин отметил, что в новостройки переедут жители тысячи ветхих домов.
Реновация в Москве
Москва
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