Москва 31 мая 2023, 17:33 Дорожники обновят покрытие на МКАД в этом году Дорожники заменят покрытие и нанесут новую разметку на МКАД в этом году Сайт мэра и правительства Москвы

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Асфальт на МКАД обновят в этом году. Специалисты заменят покрытие и нанесут новую разметку, сообщили в пресс-службе Городского хозяйства Москвы.

По информации ведомства, асфальт заменят на 13 участках внутренней стороны и восьми — внешней. Работы пройдут на транспортных развязках Бесединская, Прудищенская и Успенская. Также на шести дорожно-мостовых сооружениях, включая Ленинградскую эстакаду, Каширский путепровод и Яузский мост.

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В общей сумме специалисты заменят 60 километров асфальтобетонного покрытия. Работы проведут в ночное время с 23:00 до 06:00, чтобы не мешать проезду автотранспортных средств.

Ремонт дорог — ежегодное плановое мероприятие. Основная причина замены асфальта — колейность, которая образовывается из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха в осенне-зимний период.

В 33 городских округах Подмосковья до конца года также пройдет ремонт более 80 подъездных дорог к детским садам. Специалисты обновят покрытие и заделают ямы.