Москва 24 февраля 2024, 11:55 Дорогу от Саларьева до Калужского шоссе возведут в ТиНАО Мэр Москвы Собянин: в ТиНАО построят дорогу Саларьево — Калужское шоссе Freepik

Читать 360tv в

В Новой Москве планируют построить дорогу от Саларьева до Калужского шоссе. Готовую трассу откроют в 2028 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что новая дорога станет полноценным дублером МКАД и трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Она соединит Филимонковское шоссе и строящуюся дорогу Мамыри — Пенино — Шарапово.

Реклама

Мэр отметил, что протяженность новой автодороги превысит пять километров. Проектом также предусмотрено строительство двух эстакад и моста через реку Сосенку. На все работы уйдет четыре года.

Собянин напомнил, что в ТиНАО уже возвели свыше 380 километров дорог, в том числе 10 разных дублеров участков МКАД и ЦКАД.

Кроме того, в столичном районе Солнцево на 90% возвели новый транспортный хаб «Говорово». Строители приступили к оформлению лицевой части здания конечной станции и начали монтировать коммуникационные сети.