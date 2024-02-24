24 февраля 2024, 11:55
Дорогу от Саларьева до Калужского шоссе возведут в ТиНАО
Мэр Москвы Собянин: в ТиНАО построят дорогу Саларьево — Калужское шоссе
В Новой Москве планируют построить дорогу от Саларьева до Калужского шоссе. Готовую трассу откроют в 2028 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что новая дорога станет полноценным дублером МКАД и трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Она соединит Филимонковское шоссе и строящуюся дорогу Мамыри — Пенино — Шарапово.
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Мэр отметил, что протяженность новой автодороги превысит пять километров. Проектом также предусмотрено строительство двух эстакад и моста через реку Сосенку. На все работы уйдет четыре года.
Собянин напомнил, что в ТиНАО уже возвели свыше 380 километров дорог, в том числе 10 разных дублеров участков МКАД и ЦКАД.
Кроме того, в столичном районе Солнцево на 90% возвели новый транспортный хаб «Говорово». Строители приступили к оформлению лицевой части здания конечной станции и начали монтировать коммуникационные сети.
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