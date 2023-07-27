Москва 27 июля 2023, 11:01 Дорогу «Мамыри — Пенино — Шарапово» в Новой Москве достроят в 2024 году Мэр Москвы Собянин: дорогу «Мамыри — Пенино — Шарапово» в ТиНАО откроют в 2024 году Сайт мэра и правительства Москвы

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Готовность дороги «Мамыри — Пенино — Шарапово» в ТиНАО составляет 45%. Ее планируют достроить и открыть в следующем году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Она тянется от улицы Адмирала Корнилова в пос. Мосрентген до федеральной трассы М-3», — уточнил он.

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Новая магистраль соединит между собой улицу Адмирала Корнилова, трассу «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе» (Филатовское шоссе), М-3 «Украина — Сосенки — Ямонтово» (улицу Летовского Ополчения), М-3 «Украина — Середнево — Марьино — Десна» (шоссе Ракитки).

Глава города добавил, что для пересечения с двумя последними участками запланировали путепроводы тоннельного типа. Строители возведут мост через реку Сосенку и путепровод в районе СНТ «Родник».

По словам мэра, это позволит снизить нагрузку на Калужское и Киевское шоссе на участке от МКАД до Новых Ватутинок, а также улучшить доступность таких населенных пунктов, как Мосрентген, Мамыри, Николо-Хованское, Летово, Пенино. Открытие дороги запланировано на III квартал 2024 года.

Ранее заммэра Москвы Бочкарев сообщил, что улицу, велодорожки и пешеходный переход построят в Алтуфьеве. Второй этап строительных работ на северо-востоке города одобрила Москомэкспертиза.