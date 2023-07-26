Москва 26 июля 2023, 13:00 Новую улицу с велодорожками обустроят на северо-востоке Москвы Заммэра Москвы Бочкарев: улицу, велодорожки и пешеходный переход построят в Алтуфьеве Сайт мэра и правительства Москвы

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Новую улицу, велосипедные дорожки и пешеходный переход обустроят вблизи Алтуфьевского шоссе, дом № 43, строение 13. Работы проведет инвестор, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, второй этап строительных работ на северо-востоке Москвы одобрила Москомэкспертиза.

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На участке протяженностью в 143 метра появится дорога с двухсторонним движением для автотранспорта. Ширина проезжей части для велосипедов составит два метра.

Для организации движения установят дорожные знаки, ограждения, положат искусственные неровности и нанесут разметку. Кроме этого, для маломобильных граждан поставят наземные тактильные указатели и контрастные ленты на опорах освещения.

Ранее стало известно, что более двух тысяч километров российских дорог построят и реконструируют в 2023 году.