Москва 24 мая 2023, 15:28 Дом с подземным автопаркингом построят в Нагатино-Садовниках Мосгосстройнадзор: в Нагатино-Садовниках построят дом на 192 квартиры Unsplash

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В одном из районов столицы — Нагатино-Садовники — построят второй дом по программе реновации. Объект расположат по адресу: Варшавское шоссе, земельный участок 47/2. Об этом рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстраненко.

«Дом рассчитан на 192 квартиры: 48 однокомнатных, 120 двухкомнатных, 21 трехкомнатная и три четырехкомнатные. Общая площадь застройки составляет около 11,2 тысячи квадратных метров», — рассказал он.

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Фасады здания облицуют панелями из стеклофибробетона и алюминия. На первом этаже разместят комнату консьержа и колясочную. Входы оснастят современными системами видеонаблюдения, контроля и управления доступом.

Также в доме оборудуют одноуровневую подземную парковку.

Территорию благоустроят и озеленят. На ней установят игровые комплексы и тренажеры для занятий спортом на свежем воздухе. Для маломобильных жильцов создадут безбарьерную среду.

Ранее руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин заявил, что столица стала лидером по темпам строительства новостроек по программе реновации.