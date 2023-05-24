Москва 24 мая 2023, 10:10 Москва стала лидером по темпам строительства новостроек по программе реновации Москвичей заселят в 249 новостроек по программе реновации Unsplash

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Программа реновации не перестает удивлять жителей столицы. Уже 249 новых домов ввели в эксплуатацию. Больше всего новостроек ожидают своих жильцов на юго-востоке, севере и северо-востоке города, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

«Общая площадь застроек составила 3,5 миллиона квадратных метров. Это 61,3 тысячи квартир. Кроме того, 400 новостроек еще проектируют или уже строят», — рассказал он.

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Москва занимает лидирующие позиции по темпам и объемам возведения жилых помещений. Только за последние пять лет показатель строительства и ввода в эксплуатацию зданий вырос до семи миллионов в год.

Новостройки в Москве имеют не только просторные квартиры, в том числе для маломобильных граждан, но и озелененные территории с игровыми комплексами и спортивными площадками.

Программа реновации действует в столице с 2017 года. В нее вошло 5175 домов. Все они расположены рядом с новыми для удобства переселения жильцов.

Ранее Сергей Левкин рассказал, что в Дмитровском районе Москвы под заселение отдадут уже пятую новостройку.

Дом рассчитан на 140 квартир: 30 однокомнатных, 100 двухкомнатных и 10 трехкомнатных.