Москва 23 января 2024, 14:31 Дом по реновации возвели на юге Москвы Дом по реновации на 232 квартиры построили на Касимовской улице в Москве Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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В районе Бирюлево Восточное в Москве ввели в эксплуатацию дом по программе реновации. О выдаче соответствующего разрешения рассказал глава Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

«Дом построен по индивидуальному проекту и состоит из трех секций переменной этажности, рассчитанных на 232 квартиры», — уточнил он.

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Здание оформили в белом, сером, оранжевом и коричневом цветах. Его площадь вместе с подземным паркингом на 88 машин составила свыше 26,8 тысячи квадратных метров. В доме появилось 75 однокомнатных, 127 двухкомнатных и 30 трехкомнатных квартир, шесть из которых оборудовали для маломобильных жильцов.

Первые этажи отдали под коммерческие помещения, а в жилых подъездах создали просторные вестибюли с колясочными и комнатами для консьержа. В каждой секции установили по два лифта грузоподъемностью 400 и 1000 килограммов. Входы в здание сделали на одном уровне с землей для удобства родителей с колясками и маломобильных горожан.

Во дворе дома появились детская и спортивная площадки, а также место для отдыха. Около дома обустроили проезды и тротуары, установили малые архитектурные формы и фонари.

За год в Москве достроят почти два миллиона квадратных метров жилья по реновации.