Москва 16 мая 2023, 11:55 Более 20 тысяч новых рабочих мест создадут на западе Москвы благодаря реновации Заммэра Бочкарев: более 20 тысяч рабочих мест появится на западе Москвы в рамках реновации РИА «Новости»

Читать 360tv в

На западе столицы продолжают возводить новое жилье и инфраструктуру по реновации, за счет чего удастся выделить свыше 20 тысяч дополнительных рабочих мест. Об этом сообщили на сайте информационного центра правительства Москвы со ссылкой на его зама по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

В ЗАО активно реализуют программу реновации. Строят не только новые жилые здания, но и создают комфортные условия для местного населения. Так, у 20 тысяч жителей появится возможность трудоустроиться рядом с домом.

Реклама

По словам главы департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина, на западе столицы уже утвердили и разработали десять реновационных проектов территорий (ППТ). В округе будут возводить сопутствующую инфраструктуру.

«Сам проект — это не только снос ветхих домов и строительство новых, но и комплексное развитие городской среды, создание социальных объектов. По проекту во всех новых домах на первых этажах будет размещаться малый бизнес, различные общественные и городские организации. Комплексно все это создает увеличение рабочих мест», — добавил доктор технических наук, генеральный директор Научно-проектного центра «Развитие города» Илья Киевский.

Ранее власти рассказали, что около 20 тысяч новых рабочих мест создадут в индустриальном парке «Руднево».