Москва 04 марта 2024, 01:53 Дочь Орнеллы Мути пройдет по подиуму Московской недели моды Дочь Орнеллы Мути станет моделью бренда Maison Esve на Московской неделе моды РИА «Новости»

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Дочь итальянской актрисы Орнеллы Мути Найке Ривелли появится на подиуме на Московской неделе моды. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе МНМ.

«В Неделе моды примет участие дочь Орнеллы Мути Найке Ривелли», — указали в сообщении.

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Уточняется, что 49-летняя актриса и певица в качестве манекенщицы будет участвовать в показе российского бренда Maison Esve. Шоу проведут 4 марта в 17:00 в Центральном выставочном зале «Манеж».

Вторая Московская неделя моды пройдет с 1 по 8 марта. Российские и зарубежные дизайнеры представят новые коллекции гостям выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Участниками показов станут иностранные модельеры.

На Московскую неделю также приедут специальные звездные гости из Турции, Китая и Италии. В рамках МНМ запланировано провести более 120 модных показов в Центральном выставочном зале «Манеж» и в 75-м павильоне ВДНХ.