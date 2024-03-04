04 марта 2024, 01:53
Дочь Орнеллы Мути пройдет по подиуму Московской недели моды
Дочь Орнеллы Мути станет моделью бренда Maison Esve на Московской неделе моды
Дочь итальянской актрисы Орнеллы Мути Найке Ривелли появится на подиуме на Московской неделе моды. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе МНМ.
«В Неделе моды примет участие дочь Орнеллы Мути Найке Ривелли», — указали в сообщении.
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Уточняется, что 49-летняя актриса и певица в качестве манекенщицы будет участвовать в показе российского бренда Maison Esve. Шоу проведут 4 марта в 17:00 в Центральном выставочном зале «Манеж».
Вторая Московская неделя моды пройдет с 1 по 8 марта. Российские и зарубежные дизайнеры представят новые коллекции гостям выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Участниками показов станут иностранные модельеры.
На Московскую неделю также приедут специальные звездные гости из Турции, Китая и Италии. В рамках МНМ запланировано провести более 120 модных показов в Центральном выставочном зале «Манеж» и в 75-м павильоне ВДНХ.
Мода
Выставка-форум «Россия»
Москва
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