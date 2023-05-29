Москва 29 мая 2023, 13:21 Детские карты метро с иллюстрациями выпустили в Москве Дептранс: детскую схему метро с известными достопримечательностями выпустили в Москве РИА «Новости»

Читать 360tv в

Московский метрополитен выпустил сувенирный комплект для детей, в который вошли карты метро с картинками, раскраски и тубус. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта со ссылкой на его главу Максима Ликсутова.

В Москве выпустили схему метрополитена с иллюстрациями. Москвичи и гости столицы уже сейчас могут приобрести карту столичного метро с изображениями для детей.

Реклама

«Мы выпустили детские карты метро. На них отмечены линии метро и известные московские достопримечательности», — рассказали в дептрансе.

По словам Ликсутова, в комплект также вошли две раскраски и тубус для хранения, чтобы карта не помялась и сохранила внешний вид.

Новинка доступна к продаже на стойках «Живое общение», в интернет-магазине метрополитена, а также в официальных сувенирных магазинах на «Маяковской» и «Трубной».

Ранее пассажирам московского метро предложили читать книги помощью QR-кода. Проект «Книги в метро» снова заработал в Москве, в нем будет около 1,5 тысячи произведений.