29 мая 2023, 13:21
Детские карты метро с иллюстрациями выпустили в Москве
Дептранс: детскую схему метро с известными достопримечательностями выпустили в Москве
Московский метрополитен выпустил сувенирный комплект для детей, в который вошли карты метро с картинками, раскраски и тубус. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта со ссылкой на его главу Максима Ликсутова.
В Москве выпустили схему метрополитена с иллюстрациями. Москвичи и гости столицы уже сейчас могут приобрести карту столичного метро с изображениями для детей.
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«Мы выпустили детские карты метро. На них отмечены линии метро и известные московские достопримечательности», — рассказали в дептрансе.
По словам Ликсутова, в комплект также вошли две раскраски и тубус для хранения, чтобы карта не помялась и сохранила внешний вид.
Новинка доступна к продаже на стойках «Живое общение», в интернет-магазине метрополитена, а также в официальных сувенирных магазинах на «Маяковской» и «Трубной».
Ранее пассажирам московского метро предложили читать книги помощью QR-кода. Проект «Книги в метро» снова заработал в Москве, в нем будет около 1,5 тысячи произведений.
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Метро
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