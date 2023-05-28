Транспорт 28 мая 2023, 14:25 Пассажирам московского метро предложили читать книги помощью QR-кода Проект «Книги в метро» снова заработал в Москве, в нем будет около 1,5 тысячи произведений Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве перезапустили проект «Книги в метро». Теперь во время поездок пассажиры московской подземки могут читать бесплатные электронные книги из приложения «НЭБ Свет» от Российской государственной библиотеки. Об этом в Telegram-канале столичного дептранса сообщил заместитель мэра города Максим Ликсутов.

«Чтобы скачать книгу или читать онлайн, нужно просканировать ее QR-код на станции „Рассказовка“», — пояснил Ликсутов.

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Сейчас пассажирам московского метро доступны 417 произведений русской и мировой художественной литературы.

«До конца лета QR-коды появятся, помимо „Рассказовки“, и на других станциях метро и МЦК, а также на стойках „Живое общение“. Всего на выбор будет более 1500 книг», — добавил чиновник.

Ранее в Москве стартовала уникальная программа летнего чтения для детей. Программа включает в себя прочтение интересных книг и написание отзывов о них в специальных дневниках.