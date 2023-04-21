Москва 21 апреля 2023, 10:27 Десятки спортивных объектов построят в Москве в рамках масштабных инвестпроектов Мэр Собянин: в рамках инвестпроектов в Москве построят 21 спортивный объект Сайт мэра и правительства Москвы

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На территории Москвы в рамках поддержки масштабных инвестиционных проектов начали строительство 21 спортивного объекта. Застройщикам предоставили участки площадью 23,6 гектара, сообщил в своем Telegram-канале мэр Сергей Собянин.

«Строим в Москве 21 новый спортивный объект общей площадью около 190 тысяч квадратных метров. <…> Застройщикам предоставили в аренду без проведения торгов 23,6 гектара земли», — написал он.

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Мэр Москвы перечислил пять крупных проектов. В Куркино откроют ледовый каток «Сталкер», в Некрасовке — спортобъект для тренировок и турниров по зимним видам спорта, шахматам, баскетболу, плаванию, теннису, волейболу и мини-футболу. В Текстильщиках запустят площадку волейбольной школы «Ника», в Раменках — горнолыжный спортивный комплекс, а Зеленограде — центр водных видов спорта.

Получить статус масштабного инвестиционного проекта могли производственные комплексы, объекты здравоохранения, спорта, транспорта, а также инновационные центры. Власти предоставили им земельные участки в аренду без проведения торгов. В первом квартале 2023 года арендовали 13,6 гектара земли под социальные, транспортные, коммерческие и промышленные объекты.