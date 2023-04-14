Москва 14 апреля 2023, 10:54 Московские инвесторы арендовали более 13 гектаров земли под масштабные проекты Заммэра Ефимов: в Москве инвесторы без торгов получили более 13 гектаров земли под МаИП РИА «Новости»

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За первые три месяца 2023 года московские инвесторы и застройщики без торгов арендовали свыше 13 гектаров земли. На этих территориях появятся социальные, коммерческие, транспортные и промышленные объекты — их построят в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что на 13,6 гектара земли реализуют 14 масштабных инвестпроектов.

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«В частности, 4,6 гектара предоставлено под строительство объектов образования, 6,3 гектара — под спорткомплексы, два гектара — под общественно-деловые и транспортные объекты, еще 0,7 гектара — под деревообрабатывающий завод. Договоры заключены на пять лет», — рассказал Ефимов.

Получить статус МаИП могут инновационные центры, производственные комплексы, различные социальные учреждения, а также спортивные, транспортные и иные объекты. Город дает землю для их строительства без торгов, договоры на аренду заключают на пять лет.

В результате в столице появятся три объекта образования на 1,4 тысячи учеников и воспитанников. Также построят четыре спортивных комплекса и множество коммерческих объектов, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.