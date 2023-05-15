Подмосковье 15 мая 2023, 11:45 Конкурс каллиграфии пройдет в Лобне ко Дню славянской письменности и культуры

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Конкурс каллиграфии пройдет в Лобне в мае. Его приурочат ко Дню славянской письменности и культуры, который отметят 24 мая.

Участники конкурса продемонстрируют навыки чистописания и каллиграфии в номинациях «Буквица», «Орнамент», «Вензель», «Каллиграмма» и «Рукопись». Каждый сможет представить по одной работе в этих номинациях.

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Также конкурсанты смогут узнать больше о русской письменности и истории оформления рукописей в православной традиции.

Заочный этап конкурса завершится 20 мая. Награждение пройдет в День славянской письменности и культуры — 24 мая.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефонам: 8 (495) 577-46-18 и 8 (926) 842-70-39.

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