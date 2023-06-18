Москва 18 июня 2023, 10:56 Четырех северных лесных оленей заселили в Московский зоопарк Московский зоопарк заселил четырех северных лесных оленей Сайт мэра и правительства Москвы

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Новые обитатели появились в зоопарке. В двухсегментном вольере площадью 800 и 1200 «квадратов» можно увидеть лесных северных оленей, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В июне из центра воспроизводства редких видов животных в Московский зоопарк прибыли северные олени — молодой четырехлетний самец и три самки. Их устроили в новый двухсегментный вольер в старой зоне зоопарка напротив овцебыков. Специалисты рассчитывают на успешную адаптацию оленей и на будущее их потомство.

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«Оленья территория засеяна злаковым разнотравьем. Во рву растет кустарник пузыреплодник, а в центре и по краям лужайки — яблони, американский клен, ясень и черемуха. Ров наполняется водой на полметра, чтобы олени могли ополоснуться в жару, как в речке», — рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Кроме того, для животных установили большие валуны и бревна, чтобы те могли счесывать шерсть и рога. На территории обустроили подвесы для веточного корма. Несмотря на то что северным лесным оленям не требуется отапливаемое помещение, его оборудовали для комфорта животных в ненастную погоду.

Ранее Московский зоопарк показал крутой спуск енота с дерева.