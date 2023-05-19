Москва 19 мая 2023, 15:40 «Что ждет героя в конце?». Московский зоопарк показал крутой спуск енота с дерева Московский зоопарк опубликовал видео, как енот спускается с дерева Сайт мэра и правительства Москвы

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Для трех енотов Акима, Шони и Моисея в столичном зоосаде построили новый павильон. В нем высадили деревья и обустроили водоемы. Сотрудники ежедневно занимаются с пушистыми физкультурой, учат их лазить по деревьям. Процесс тренировок Московский зоопарк опубликовал в своем Telegram-канале.

«Построить новый дом для енота — это важно. Обеспечить его деревьями — тоже. Но как он спускается с дерева — вот в чем вопрос! Легко ли это? И что ожидает нашего героя в конце?» — анонсировали ролик в пресс-службе зоосада.

На кадрах видно, как енот аккуратно спускается вниз, где его ждет помощница с вознаграждением в виде лакомства.

Новый вольер расположен на старой территории зоопарка рядом с павильоном «Змеиное сафари».

Вольер оградили стеклами высотой в три метра. Также установили уловители еды, чтобы посетители не смогли кормить енотов и тем самым вредить их здоровью.

В центра поместили каменную горку с водоемом и речкой, на которой создали четыре переката. Они образовывают водоемы лично для каждого животного.

Также на территории растут три ясеня, папоротники, можжевельник.

От зимнего сна еноты пробудились в апреле. Сон пушистые зверьки перенесли хорошо и сейчас постепенно возвращаются к активному образу жизни.