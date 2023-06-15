Москва 15 июня 2023, 13:18 «Чеховский фестиваль на улицах Москвы» представит историю коренного народа Чили «Чеховский фестиваль на улицах Москвы» представит спектакль чилийского хореографа Куракео Сайт мэра и правительства Москвы

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Жители и гости столицы познакомятся с музыкальными традициями племени мапуче на «Чеховском фестивале на улицах Москвы», сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

На XVI Международном театральном фестивале имени Чехова с 20 июня по 20 августа презентуют программу «Чеховский фестиваль на улицах Москвы».

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В частности, на площади Революции 16, 17 и 18 июня на площадке «Московских сезонов» расскажут историю одного из коренных народов Южной Америки. Гостей ждет танцевальная композиция по мотивам спектакля «Моллфун» чилийского хореографа Рикардо Куракео с артистами из племени мапуче. Выступление представляет собой сочетание ритуальных движений с пластикой современной хореографии.

Выступление можно посетить бесплатно на площади Революции 16 июня в 19:00, а 17 и 18 июня — в 15:00 и 18:00.

Ранее москвичам рассказали, что учащиеся столичной Академии джаза выступят на ежегодном фестивале Moscow Jazz Fest.