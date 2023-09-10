Москва 10 сентября 2023, 15:03 «Было круто». Тимати проголосовал на выборах мэра Москвы Рэпер Тимати проголосовал на выборах мэра Москвы с помощью ТЭГ РИА «Новости»

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В столице проходит заключительный день голосования на выборах мэра и муниципальных депутатов. В воскресенье рэпер Тимати отдал свой голос за выбранного кандидата, воспользовавшись терминалом, сообщило агентство «Москва».

Тимур Юнусов, больше известный как рэпер Тимати, 10 сентября пришел на избирательный участок для участия в выборах мэра Москвы. Артист решил проголосовать с помощью терминала электронного голосования. По его словам, ему привычнее выражать гражданскую позицию в очном формате по месту прописки.

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«Для меня это ритуал. Нравится куда-то ходить, чувствовать сам процесс», — отметил певец.

Тимати также уточнил, что проголосовал в воскресенье с помощью ТЭГ.

«Меня заинтересовал, было очень быстро и круто. Было здорово, удобно», — заключил он.

Единый день голосования стартовал в РФ в пятницу и продлится до 10 сентября. Москвичи смогут выбрать мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

Ранее Надежда Бабкина приняла участие в выборах мэра Москвы. Она проголосовала на избирательном участке в своем районе.