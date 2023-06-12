Москва 12 июня 2023, 12:33 Больше сотни тысяч москвичей воспользовались социальным такси с начала года Собянин: социальным такси воспользовались свыше 100 тысяч пассажиров в Москве с января Сайт мэра и правительства Москвы

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За шесть месяцев к услугам «Социальное такси» прибегли тысячи жителей столицы. О работе московской службы рассказал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Благодаря столичной службе «Социальное такси», которая работает с 2017 года, маломобильные пассажиры могут доехать до значимых объектов. Речь идет о больницах, образовательных учреждениях, аэропортах, вокзалах. Кроме того, граждане могут отправиться на разные экскурсии во время коллективных поездок.

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«Запрос горожан на такие перевозки остается высоким. Только в этом году социальным такси воспользовались уже больше 100 тысяч пассажиров», — отметил мэр.

Служба предоставляет специализированные машины, которыми управляют подготовленные водители. В частности, они знают, как оказать доврачебную помощь, высадить и посадить пассажира, а также зафиксировать кресло-коляску.

Заказ услуги доступен по телефону 8 (495) 951-12-21, электронной почте zakaz.ssp@mosgortrans.ru, в мобильных приложениях «Московский транспорт» и «Социальное такси».

Ранее мэр Москвы Собянин открыл симуляционный центр обучения навыкам профессионального ухода.