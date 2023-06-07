07 июня 2023, 16:44
Первый в России симуляционный центр обучения профессиональному уходу открыли в Москве
Мэр Москвы Собянин открыл симуляционный центр обучения навыкам профессионального ухода
Первый в России симуляционнный центр для обучения навыкам профессионального ухода открылся в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
В районе Южнопортовый на базе Научно-практического геронтопсихиатрического центра запустили симуляционный центр для обучения профессиональному уходу за людьми с когнитивными нарушениями и пожилыми пациентами с инвалидностью.
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В центре будут проводить занятия для социальных работников и жителей, родственникам которых нужен постоянный уход на дому. Участники узнают, как выбирать средства для реабилитации, правильно кормить, перемещать и говорить с пожилыми людьми.
На территории центра отремонтировали три жилых корпуса, в которых будут проходить социальную реабилитацию 518 человек, нуждающихся в особом уходе. Еще около 1800 мест планируют создать в столице для пожилых людей с ментальными нарушениями.
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