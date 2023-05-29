Москва 29 мая 2023, 10:37 Больше 40 музейных зданий отреставрировали в Москве за последние пять лет Заммэра Сергунина: за пять прошедших лет в Москве отреставрировали более 40 зданий музеев Сайт мэра и правительства Москвы

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Столичные реставраторы за последние годы обновили свыше 40 культурных объектов, в том числе дом Ивана Тургенева, павильон «Грот» и квартиру Федора Достоевского. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на его зама Наталью Сергунину.

«В знаковых исторических зданиях располагаются многие музеи столицы. Узнаваемыми и неповторимыми их делают не только уникальные собрания, но и архитектурный облик — оформление фасадов и интерьеров», — уточнила Сергунина.

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Благодаря отреставрированным памятникам архитектуры жители и гости столицы узнают о разных эпохах и людях, внесших значительный вклад в русскую культуру, науку и искусство. Например, палаты Старого государева двора в Зарядье. Сегодня это часть Государственного исторического музея.

Впервые палаты отреставрировали в середине XIX века по указанию императора Александра II. В 2017–2018 годах обновили фасады, кирпичную кладку стен, кровлю, каменную лестницу у входа, полы и своды. Специалистам удалось восстановить штукатурное покрытие потолков, художественное полотно на стенах и отделку интерьеров. Потерянные детали воссоздавали по старинным технологиям. Проект удостоился премией конкурса правительства Москвы «Московская реставрация».

Лауреатом конкурса также стал дом Ивана Тургенева 1819 года постройки, расположенный на Остоженке. Масштабные реставрационные работы особняка проходили с 2015 по 2018 год. Рабочие укрепили фундамент и несущие стены, отремонтировали стены, окна, двери, интерьеры и фасады. В здании сейчас находится Дом-музей Тургенева — филиал Государственного музея Пушкина.

Павильон «Грот» в усадьбе Кусково построили в середине XVIII века. Памятник отличается уникальным декором из раковин 24 видов моллюсков. Проблема воссоздания объекта заключалась в том, что за более чем два века одни моллюски вымерли, другие эволюционировали и изменились в размерах. Однако во время реставрации с 2017 по 2019 год при участии ученых из Института океанологии имени Ширшова Российской академии наук нашли альтернативы для восполнения утрат. Также в доме укрепили несущие конструкции, восстановили потерянные элементы и декор.

В 2021 году в Музее-квартире Федора Достоевского прошли масштабные работы по реставрации. Профессионалы обновили кирпичную кладку и штукатурный слой, кровлю, окна и двери, печные изразцы и лестницы, паркет и другие декоративные элементы.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что реконструкция Центра театра и кино в Москве завершится в 2024 году.