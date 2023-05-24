Культура 24 мая 2023, 16:08 Московский Центр театра и кино станет самым высокотехнологичным культурным зданием России Собянин: реконструкция Центра театра и кино в Москве завершится в 2024 году Telegram

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К середине 2024 года в здании столичного Центра театра и кино завершатся основные работы. После комплексной реконструкции и ремонта одно из аварийных и запущенных зданий города станет культурным учреждением мирового уровня. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

«Новое технологическое оборудование в зрительных залах позволит реализовать самые смелые творческие идеи, а система иммерсивной акустики поможет зрителю полностью погрузиться в происходящее», — добавил Собянин.

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Ход реконструкции мэр оценил вместе с художественным руководителем учреждения Никитой Михалковым, который предложил назвать Центр «12» по одноименному названию первого и большого спектакля.

«Здесь будет голография. Для детских сказок это просто невероятная возможность. А благодаря выдвигающейся сцене тут можно будет разместить еще и большой симфонический оркестр», — поделился планами Михалков.

Перед реставраторами Центра поставили непростую задачу: дать зданию современную «начинку», сохранив при этом исторические детали и элементы интерьеров. Результаты их работы московские зрители оценят уже в следующем году.

Ранее с фасада театра кукол им. Образцова в Москве впервые сняли часы для реставрации.