Москва 15 сентября 2023, 13:49 Более двух тысяч домовых указателей установили в Москве с начала года Бирюков: более двух тысяч домовых указателей установили в столице в 2023 году Сайт мэра и правительства Москвы

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Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы установили более двух тысяч новых домовых указателей с начала этого года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, благодаря созданию единой системы навигации, жители Москвы и гости столицы смогут быстро и легко найти нужное им место, будь то ближайшая станция метро, МЦК или МЦД и другие социально значимые объекты. Все таблички выполнили в едином стиле.

Единая система навигации создается в столице с 2014 года, она является важной составляющей комфортной городской среды. В этом году установили более двух тысяч новых домовых и свыше 870 городских указателей, свыше трех тысяч информационных щитов. Петр Бирюков

Также в столице продолжат реализацию проекта по развитию военно-патриотической навигации. Указатели с QR-кодами помогут людям найти памятные места и дома, где жили герои Великой Отечественной войны. С начала года в городе появилось более 80 таких указателей.

В целом, в Москве установили уже более 13 тысяч новых городских и свыше 99 тысяч домовых указателей, что обеспечило удобство навигации и помогло жителям и гостям столицы лучше ориентироваться в городской среде.

Ранее еще две народные тропы благоустроили в микрорайоне Новлянский в Воскресенске.