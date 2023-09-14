Подмосковье 14 сентября 2023, 16:06 Еще две народные тропы благоустроили в микрорайоне Новлянский в Воскресенске Пресс-служба администрации Воскресенска

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В городском округе Воскресенск продолжают обустраивать народные тропы. Две новые пешеходные дорожки проложили в микрорайоне Новлянский, у домов № 18 по улице Зелинского и № 17 по улице Цесиса.

«Я часто хожу здесь по пути на работу. Конечно, по этому пути быстрее и многие жители ходят именно здесь. А весной и осенью здесь было не пройти, постоянно были грязь и лужи. Теперь здесь сделали полноценный тротуар, по которому будет удобно ходить в любое время года», — поделился житель дома № 18 по улице Зелинского.

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Цель благоустройства народных троп — привести в порядок протоптанные дорожки, которые горожане используют в качестве сокращенного пути до школ, детских садов, медучреждений и остановок общественного транспорта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что систему ЖКХ в регионе модернизируют к 2028 году.

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