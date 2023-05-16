16 мая 2023, 13:19
Более 24 тысяч дворов привели в порядок в Москве за 10 лет
Мэр Собянин: за 10 лет благоустроили свыше 24 тысяч дворов в Москве
Столичные власти подвели итоги работы по благоустройству придомовых территорий за последние 10 лет. За это время удалось привести к единому стандарту комфорта более 24 тысяч московских дворов, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
В Москве благодаря масштабной программе по благоустройству придомовых территорий, которая началась в 2013 году, преобразился и сам город. Более чем в 24 тысячах дворов создали зоны для отдыха и спорта. Установили современные детские площадки, сделали качественное освещение.
Реклама
«Теперь обновляем их, учитывая просьбы жителей. В одном микрорайоне москвичам нужны удобные дорожки к станциям и школам, в другом — дополнительные площадки для воркаута», — отметил Собянин.
В СВАО благоустроят целый квартал вдоль Северодвинской улицы. Там приведут в порядок семь дворов.
«Заменим асфальт, обновим детские и спортивные площадки, оборудуем зоны отдыха», — добавил мэр.
На улице Челюскинской появятся детские комплексы для игр: горки, карусели, качели и песочницы. Кроме того, установят турники для воркаута.
В районе Сокол обновят две большие дворовые территории в границах улиц Алабяна и Панфилова. Благоустроят четыре детские площадки.
На улице Кременчугской и Кутузовском проспекте планируют разделить дворовые пространства на зоны: для детей и подростков. В Зеленограде благоустроят дворы в Савелках и Старом Крюкове.
Работы во всех столичных округах планируют продолжать в этом году, чтобы привести в надлежащее состояние более 1,6 тысячи дворовых территорий.
Ранее заммэра Ефимов сообщил, что инвесторы построят в Москве восемь детских садов благодаря МаИП.
Благоустройство
Сергей Собянин
Москва 2023
Реклама
Реклама