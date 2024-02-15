15 февраля 2024, 13:36
Более 160 тысяч человек привлекли к уборке снега в Москве
Бирюков: 165 тысяч человек и 14,5 тысячи техники вышли на уборку снега в Москве
Более 165 тысяч человек и 14,5 тысячи единиц техники мобилизовали в Москве для борьбы с последствиями мощного снегопада. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.
«Обстановка достаточно сложная, с трех часов ночи выпало 12 сантиметров снега, сегодня до конца суток ожидаем прирост еще четыре сантиметра», — сказал заммэра.
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По его словам, все муниципальные службы перешли на усиленный режим работы. В ликвидации последствий снегопада также задействовали около 17 тысяч сотрудников инженерных компаний столицы.
Коммунальщики ведут постоянный мониторинг состояния дорожной сети города. Они начали механизированную уборку и обработку дорог противогололедными средствами. Особое внимание уделяют очистке тротуаров, пешеходных зон и подъездов к важным инфраструктурным объектам.
Для оперативного реагирования на возможные аварии на дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний, а на МКАД и в Новой Москве находятся тягачи для помощи водителям грузовиков.
По словам синоптиков, осадки в столице крайне интенсивные. Высота сугробов растет и может достичь 60 сантиметров к утру следующего дня.
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