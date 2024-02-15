Общество 15 февраля 2024, 12:48 Сугробы в Москве могут вырасти до 60 сантиметров Вильфанд: сугробы в Москве выросли на четыре сантиметра всего за несколько часов РИА «Новости»

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Высота сугробов в Москве выросла на четыре сантиметра всего за несколько часов. К утру следующего дня она может достичь 60 сантиметров. Об этом АГН «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, осадки в столичном регионе очень интенсивные. Так, вчера высота снежного покрова на ВДНХ составляла 50 сантиметров, а сегодня — уже 54 сантиметра.

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Кроме того, сильный снегопад будет идти и дальше. По оценкам синоптика, может выпасть еще около 10 миллиметров, что значит, что к завтрашнему утру сугробы опять вырастут до 60 сантиметров.

«Редкая ситуация, когда низкая температура и интенсивный снег», — уточнил Вильфанд.

Метеоролог также добавил, что у пилотов могут возникнуть проблемы, потому что низкую облачность можно перепутать с туманом.

Москвичей также предупредили о заморозках на следующей неделе.