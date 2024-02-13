Москва 13 февраля 2024, 18:49 Более 120 обновленных поликлиник в Москве обеспечили дополнительной энергомощностью Бирюков: энергетики Москвы дали допмощности 124 реконструированным поликлиникам РИА «Новости»

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После капитального ремонта 124 поликлиникам в Москве выделили дополнительные энергетические мощности для стабильной работы современного медицинского оборудования. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, введенные в эксплуатацию объекты получили электросетевую инфраструктуру общей мощностью 74 мегаватт. Для этого построили 89 трансформаторных подстанций и проложили свыше 300 километров электрических кабелей.

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«Такие мероприятия были необходимы для обеспечения бесперебойной работы энергоемкого цифрового оборудования, которое установлено в медучреждениях», — подчеркнул заммэра.

Строительно-монтажные работы выполняли с использованием современной техники. При укладке кабельных линий специалисты применили технологию горизонтально направленного бурения, которая особенно эффективна в мегаполисе с его плотной застройкой и позволяет не испортить уже проложенные коммуникации.

Система электроснабжения поликлиник получила второй уровень надежности, который предусматривает автоматическое переключение на резервную линию в случае возникновения перебоев в основной сети.

Также энергетики увеличили мощность электроснабжения поликлиники в Балашихе. В медучреждении установили новое оборудование.