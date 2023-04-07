07 апреля 2023, 14:30
Энергетики увеличили мощность электроснабжения поликлиники в Балашихе
Специалисты «Мособлэнерго» увеличили мощность электроснабжения поликлиники № 6 в Балашихе. В медучреждении установили новое оборудование.
Энергетики проложили два новые кабельные линии длиной 350 метров от трансформаторной подстанции. Сейчас мощность больницы составляет 300 кВт. Медучреждению присвоили вторую категорию надежности электроснабжения.
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В 2023 году «Мособлэнерго» планирует присоединить к сетям несколько дошкольных, общеобразовательных и медицинских учреждений, а также организации культуры и спорта.
Заявку на технологическое присоединение можно оформить на п ортале потребителя.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что по программе социальной газификации жители Подмосковья могут бесплатно провести коммуникации к своим участкам.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Балашиха
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